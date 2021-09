Belluno, 4 settembre 2021 – Successo questa sera in piazza dei Martiri a Belluno per l’iniziativa “Pesce e Prosecco”. Una lunga fila, infatti, si è formata intorno alle ore 20:00 quando già i tavoli erano tutti occupati per la cena con la tipica cucina chioggiotta abbinata all’intramontabile prosecco.

La festa del pesce si svolge nei giorni dal 3 al 13 settembre 2021 con cucina aperta dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle 19.00 alle 22.00 e servizio per asporto.

