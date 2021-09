Prosegue domani la rassegna “Libri e Labbra. Biblioteche sognanti e risonanti” a Villa Buzzatti San Pellegrino di Belluno. Domenica 5 settembre con inizio alle ore 18:30 torna la musica con Clara e Robert Schunamm e i Lieder del grande romanticismo tedesco.

I Lieder sono canzoni vocali, solitamente in lingua tedesca, presenti tanto nella musica popolare quanto in quella colta fin dal medioevo, in voga a partire dalla prima metà dell’ Ottocento. Molti i compositori che si sono cimentati in questo genere, tra questi Clara e Robert Schumann, dei quali verrà proposta una selezione dalla soprano Martina Garlet, accompagnata dalla pianista Gisella Galatà, con inizio alle 18:30, nella magnifica cornice del giardino della casa natale di Dino Buzzati. Ad impreziosire la serata, e a permettere agli ascoltatori di calarsi completamente nel romanticismo dei versi, ci penserà l’attrice Antonella Morassuti, che con una lettura scenica proporrà la traduzione dei testi curata dalla prof.ssa Sabina Sommavilla. Questi sono tratti dalle raccolte dei massimi poeti dell’ambiente culturale frequentato dalla coppia Schumann, che diventerà il “cuore pulsante”, l’anima più genuina del grande Romanticismo tedesco e narrano l’affascinante loro storia d’amore.

Gli eventi si terranno nel giardino di Villa Buzzati (100 posti) o nel Granaio (60 posti) in caso di pioggia. Ingresso offerta libera.

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico +39 3516082602 a partire dal 23 agosto dalle 16 alle 19.

L’accesso alle manifestazioni sarà consentito solo su esibizione di Green Pass o tampone negativo nelle ultime 48 ore.

Ecco i titoli dei Lieder in programma:

Clara Schumann, Sechs Lieder op.13

– n° 1 “Ich stand in dunklen Traümen”

– n° 2 “Sie liebten sich beide”

Clara Schumann, op. 23

– n° 1 “Was weinst, du, Blümlein”

– n° 2 “An einem lichten Morgen”

– n° 3 “Geheimes Flüstern hier und dort”

– n° 5 “Das ist ein Tag, der klingen mag”

– n° 6 “O Lust, o Lust”

Clara Schumann, op. 12

– “Liebst du um schönheit”

– “Warum willst du Andre fragen”

Robert Schumann, op. 42

– n° 1 “Seit ich ihn gesehen”

– n° 2 “Er, der Herrlichste von allen”

– n° 4 “Du Ring an meinem Finger”

– n° 5 “Helft mir, ihr Schwestern”

– n° 8 “Nun hast du mir den ersten Schmerz getan”

Martina Garlet: soprano

Ha iniziato a cantare giovanissima nel Coro Voci Bianche di Santa Giustina (BL), passando poi a far parte della Schola Cantorum di Santa Giustina, con la quale ha vinto due concorsi nazionali ed uno internazionale di canto corale; ha inciso un CD con Rivoalto (“Preludio di Natale”) e con la Rainbow (Oratorio de Noël op.12 e Salmo XVIII, op.42, di C. Saint Saëns).

Ha sostenuto corsi di perfezionamento sul repertorio romantico con P. Neuman, sulla musica moderna con C. Høgset. Sulla vocalità è stata seguita da S. Woodbury, A. Piovan e A. Da Ros.

Laureata in canto, come soprano, nel Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto, nel corso triennale, con il massimo dei voti e la lode, con tesi su Agostino Steffani, ha studiato con i maestri G. Buniato e A. Tomaello.

Vanta una notevole esperienza come cantante avendo interpretato diverse parti solistiche e sostenuto concerti a voce sola o in duo in repertori di musica barocca, romantica e moderna. Ha fatto parte del complesso vocale “M’Ottetto ProFano” con il quale ha affrontato il repertorio vocale a cappella; ha collaborato con il Maestro Riccardo Favero e con l’ensemble da lui diretta “Oficina Musicum”, con il quale ha inciso il cd “Deliciae Meae” con la messa a 4 voci di Claudio Monteverdi, il “Membra Jesu Nostri” di Dieterich Buxtehude e nell’ambito del recupero dell’integrale in prima esecuzione delle musiche sacre di Giovanni Legrenzi, per l’etichetta discografica Dynamic, i cd: “Concerti Musicali Per Uso Di Chiesa”, la “Missa Lauretana Quinque Vocibus” e l’oratorio “Il Sedecia”.

Fa parte del sestetto vocale femminile “Esafonia” di Belluno, che si dedica soprattutto allo studio del repertorio rinascimentale e barocco abbracciando anche quello contemporaneo, sia sacro che profano. Ha costituito, insieme al Maestro Gianmartino Durighello ed al Contralto Anna Passarini, l’”Ensemble Hortus Conclusus”, che si esibisce in concerti monografici per voci e strumenti, frutto di ricerche che si rivolgono al repertorio storico e contemporaneo, sacro e profano.

Dopo aver seguito molteplici percorsi formativi e metodologie nell’ambito della didattica e vocalità infantile, ha seguito numerosi gruppi di propedeutica musicale. Ha realizzato negli anni diversi progetti di musica e canto nelle scuole primarie di Fontaniva (PD), Feltre (BL), Bribano (BL), Curtarolo (PD), nell’asilo di Lentiai (BL) e presso l’Associazione Musicanova Onlus di Possagno (TV), che hanno visti coinvolti bambini dai due agli undici anni.

Per tre anni insegnante di canto e vocalità ai ragazzi dai 6 ai 15 anni del Coro Voci Bianche, nonché agli adulti del Coro di Cavaso del Tomba. Insegnante di canto individuale lirico e moderno per otto anni presso la “Filarmonica Cittadellese” di Cittadella (PD) e, dal 2015, presso la Scuola Comunale di Musica “Francesco Sandi” di Feltre (BL).

Ha intrapreso vari percorsi di musicoterapia: la Scuola di Musicoterapia di Assisi, i livelli presso il Centro di musicoterapia secondo il modello Benenzon di Torino e i livelli presso l’Accademia Internazionale di Psicofonia di Mantova, attuando vari progetti individuali e di gruppo presso la Coop. Soc. Onlus “Vita e Lavoro” di Asolo (TV) e presso il Centro educativo “Palloncino Rosso” di Feltre (BL).

Dal 2020 dirige il “Coro 3” di Feltre (BL).

Gisella Galatà: pianista

Dopo la maturità classica,si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio A.Venezze di Rovigo con il Maestro Giorgio Lovato.

Ha frequentato la facoltà di lettere a indirizzo musicale (DAMS) presso l’Università di Bologna.

Ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento di pianoforte presso il Conservatorio “C. Pollini“ di Padova nel biennio 2008/09.

Ha frequentato numerose masterclass, in particolare di didattica pianistica con i maestri Lachertowa, B. Canino, C. Diliberto, Jenescu, A. Nosè, G.B.Rigon, E. Mabilia, L. Rasca, L. Trabucco,F. Vidal.

Ha fatto parte del “Gruppo Regionale Attività Musicali” preso l’U.S.R. Veneto, in qualità di referente per la Provincia di Belluno dal 2008 in poi. Negli anni 1999 e 2000 è stata incaricata in qualità di docente formatrice ed esaminatrice nelle sessioni di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media.

Dal 1979 al 2010 ha insegnato educazione musicale e dal 2010 è titolare di Pianoforte presso la scuola Secondaria di 1° grado “S. Ricci”di Belluno.

Numerosi sono stati i premi conseguiti dai propri allievi a concorsi pianistici nazionali e internazionali; è stata membro di giuria a vari concorsi pianistici nazionali.

Insegna pianoforte principale presso la Scuola Comunale di A. Miari di Belluno, gestita dal Conservatorio Statale “Steffani” di Castelfranco Veneto.

Svolge attività concertistica di musica da camera, ed è componente del sestetto vocale femminile “Esafonia”.

L’articolo Villa Buzzati San Pellegrino. Domenica alle 18:30 appuntamento con la musica del grande romanticismo tedesco proviene da Bellunopress – Dolomiti.