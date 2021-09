FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – di Belluno e Feltre festeggiano anche

quest’anno la Settimana Europea della Mobilità con “La Grande Pedalata della Val

Belluna”. Che avrà luogo domenica 12 Settembre, con partenza alle 9 da Piazza dei Martiri a Belluno, sosta con incontro con le autorità locali a Santa Giustina, arrivo e sosta pranzo a Feltre, località Pra del Moro, e rientro a Belluno lungo la ciclabile della sinistra Piave.

L’evento è inserito nella Settimana europea della Mobilità sostenibile ed ha lo scopo di sensibilizzare le autorità locali sulle enormi potenzialità di questo itinerario cicloturistico di 80 km. FIAB Belluno ha già ufficialmente chiesto alla Regione Veneto che la Ciclabile della Val Belluna venga inserita nella Rete Escursionistica Veneta (REV), e soprattutto che venga completato l’ultimo chilometro, ossia il tratto di ca 1 km che i cicloturisti, non essendoci alternative, devono percorre su strada statale a Busche.

Prudenzialmente, visto che il Covid non demorde, la pedalata è riservata a socie e soci FIAB, in numero massimo di 60 partecipanti.

“La manifestazione, giunta quest’anno alla sua 4^ edizione – ricorda Pierluigi Trevisan, presidente di FIAB Belluno Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – si sviluppa lungo un percorso cicloturistico di circa 80 km che unisce Belluno e Feltre sia in destra che sinistra Piave. È un tracciato attraente per tutti e per tutte le età, su ciclabili e stradine di campagna, in un paesaggio di rara bellezza ai piedi del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Il Covid ancora non demorde, per cui, prudenzialmente, la 4^ edizione de La Grande

Pedalata della Val Belluna è riservata a socie e soci FIAB, nella speranza di tornare a

riempire le strade con tantissime biciclette nel 2022.

Quest’anno – prosegue Trevisan – la Settimana Europea della Mobilità è incentrata sulla sicurezza e sulla

salubrità delle scelte di mobilità sostenibile e a tal fine è stato scelto lo slogan “Muoviti

sostenibile…e in salute”. Questo slogan sottolinea che la mobilità attiva, a piedi e in

bicicletta, svolge un ruolo chiave non solo per mantenersi in salute, ma anche per

contribuire alla salute collettiva e del Pianeta: spostarsi a piedi e in bicicletta non inquina

l’aria e non produce gas clima-alteranti.

La Grande Pedalata della Val Belluna ha lo scopo di mantenere sempre vivo l’interesse

affinchè il percorso ciclabile Belluno – Feltre venga completato, non solo per il

cicloturismo, ma anche per andare in bicicletta al lavoro, a scuola, a fare spese, a trovare

gli amici. Sono in corso i lavori per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Montebelluna –

Feltre – Belluno. Quando sarà completata l’intermodalità treno + bicicletta può diventare

una valida alternativa all’automobile, cioè una modalità sostenibile e salutare per i nostri

spostamenti quotidiani.

Il 2021 è un anno importante perché non solo è stata completata la ciclabile di via Prade a

Belluno, ma a giorni vedrà anche il completamento di 4 importanti opere in Comune di

Santa Giustina: il sottopasso ciclabile alle Gravazze, la passerella sul Vesès, la ciclabile

della stazione ferroviaria e la passerella sul Salmènega. A breve si potrà finalmente

andare in bicicletta da Belluno a Busche su piste ciclabili e strade a basso traffico, anche

sulla sponda destra del Piave.

Ma resta irrisolto il nodo di Busche. Qui si è costretti a pedalare per 1 chilometro con

macchine e TIR che non rallentano, che ti sfiorano, che non ti vedono. Qui si rischia la

vita. Questo chilometro è un serio ostacolo allo sviluppo del cicloturismo in Val Belluna,

perché Feltre, una delle città minori più belle d’Italia, costituisce un’attrattiva cicloturistica

di assoluto rilievo. Quest’anno La Grande Pedalata della Val Belluna vuol lanciare un

messaggio forte alle Autorità Locali affinchè risolvano al più presto l’ultimo chilometro del

percorso ciclabile Belluno – Feltre.

Solo il completamento del percorso Belluno – Feltre può gettare le basi per lo sviluppo del

cicloturismo in Val Belluna, e il cicloturismo, grazie anche alle e-bikes, è un settore in

crescita esponenziale. Il cicloturismo è una forma di turismo rispettoso dell’ambiente – conclude il presidente Pierluigi Trevisan – , non inquinante e salutare, ecco perché La Grande Pedalata della Val Belluna è stata inserita a pieno titolo nelle manifestazioni della European Mobility Week”.

<https://mobilityweek.eu/registered-actions/?country=IT&action_uid=GMf6fTl9>

Il programma de “La Grande Pedalata della Val Belluna 2021”:

Domenica 12 Settembre 2021

h 8:30 – Ritrovo in Piazza dei Martiri di Belluno e saluto del Sindaco di Belluno

h 9:00 – Partenza della Grande Pedalata della Val Belluna edizione 2021

h 11:00 – Arrivo a Santa Giustina – saluto del Sindaco di Santa Giustina

h 12:30 – Arrivo a Feltre in Pra del Moro – saluto del Sindaco di Feltre

h 13:30 – 14:30 pausa pranzo

h 16:00 – Arrivo in piazza a Mel – Saluto del Sindaco di Borgo Valbelluna

h 18:00 – Arrivo a Belluno in Piazza dei Martiri e conclusione della manifestazione.

L’articolo 4^ edizione della “Grande Pedalata della Val Belluna”. evento della Settimana Europea della Mobilità 2021 proviene da Bellunopress – Dolomiti.