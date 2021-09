Sono state depositate le due liste per le prossime Elezioni Amministrative 2021 che si terranno il 3 e 4 ottobre a Francavilla Marittima. In sostanza due liste civiche: “La Rinascita” guidata dal medico Gaetano Tursi e “La Francavilla che vuoi” con candidato a sindaco Leonardo Valente. Tursi, medico di base in quiescenza, è sostenuto dal gruppo politico “Francavilla in Rete” si contrappone al consulente legale Valente, già sindaco nel 2011-2016. E’ rimasto fuori dalla competizione politica il sindaco uscente, il medico Franco Bettarini che ha dovuto assistere al confluire di ben sette componenti della sua Maggioranza nelle due liste in competizione, ulteriormente caratterizzate da alcuni componenti della Minoranza e da alcuni membri del gruppo politico “Francavilla – Dialogo e Alternativa”. La comunità di Francavilla Marittima è in particolare fermento non solo per quella che si prefigura come una campagna elettorale appassionata, ma anche per le Elezioni Regionali che vedono il candidato locale l’avvocato Giancarlo Chiaradia, già amministratore del proprio comune, schierato con la lista di centro-destra “Coraggio Italia” a sostegno di Roberto Occhiuto.

v.l.c.

LA FRANCAVILLA CHE VUOI: Leonardo Valente (candidato a sindaco), Sola Francesco, Montilli Francesco, Scaldaferri Giovanni, Miraglia Pietro, Oriolo Emilia, Marchese Ornella, Franco Giuseppe, Sarubbi Lorena, Rago Vincenzo, Guarini Vittoria, Rizzi Maria Antonietta, Nicoletti Domenico

LA RINASCITA: Gaetano Tursi (candidato a sindaco), Cannataro Pietro, Nico Staffa, Lucente Pino, Di Cunto Sandra, Apolito Michelangelo, Carlizzi Domenico, D’Aversa Giovanni, Mastrota Teresa, Vincenzi Dominique, De Leo Carolina, Ramundo Maurizio, Santagada Antonio