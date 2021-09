Che si possa dire di voi, oggi e sempre, come il santo curato D’Ars modello di tutti i Sacerdoti: “Ho visto Dio in un uomo”. Con questi sentimenti, eleviamo al Signore la nostra preghiera di ringraziamento, affinché possa concederci di averla sempre tra noi per molto. Vi assicuriamo la nostra preghiera, vicinanza e servizio, consapevoli di essere strumenti inutili in cammino nelle mani del Signore. Auguri di ogni bene! Comunità pastorale Santa Croce, San Giuliano, Colletorto, Bonefro.