“Una canzone che ha accompagnato tantissime generazioni, che cantava mia nonna, ma che canta anche mia figlia di 12 anni”. E che alla fine, ieri sera sul palco del teatro comunale Niccolò Piccinni, ha cantato anche lui: il sindaco Antonio Decaro. La canzone in questione è “Io che non vivo senza” del maestro Pino Donaggio, ieri sera a Bari in occasione della terza edizione del premio Nino Rota.

Due serate, quella di ieri e quella in programma stasera, con il riconoscimento intitolato al grande compositore, barese d’adozione, assegnato a tre importanti compositori di musica per cinema e tv: Pino Donaggio appunto, Claudio Simonetti e il giovane rapper Ntò.

Il sindaco Decaro ha consegnato personalmente il premio al grande Donaggio, cantautore di successo e creatore di musica per il cinema – nella sua Venezia, in tutta Italia e perfino ad Hollywood – ma anche per fortunatissime fiction della tv come “Il Maresciallo Rocca” e “Don Matteo”.

“Io che non vivo senza te”, 80 milioni di copie vendute dopo il successo al Festival di Sanremo del 1965, per la passione canora del primo cittadino è stata una tentazione troppo forte. Al termine del discorso, una volta consegnato il premio, cedervi è stato inevitabile.

