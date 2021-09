Le autorità sanitarie brasiliane hanno interrotto la gara tra Brasile ed Argentina: ecco che cosa è successo

La partita tra Brasile e Argentina, valevole per le qualificazioni a Qatar 2022, è stata sospesa. Le autorità sanitarie brasiliane hanno infatti fatto ingresso in campo nel corso della partita, ferma sul risultato di 0-0, per portare fuori dal terreno di gioco quattro calciatori argentini provenienti dall’Inghilterra (Emiliano Martinez, Lo Celso, Buendia e Romero), che sarebbero impossibilitati a giocare per obblighi di quarantena.

In particolar modo, l’accusa per i quattro sarebbe quella di aver falsificato l’autocertificazione di ingresso in Brasile, sostenendo di non essere stati in Inghilterra negli ultimi 14 giorni.

Brazil vs. Argentina has been stopped. pic.twitter.com/077JL4eMv2 — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021

