Capriate San Gervasio. I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone sono intervenuti sabato sera, 4 settembre, per liberare un 37enne che era alla guida di un’auto finita fuori strada a Capriate San Gervasio.

L’incidente stradale è avvenuto verso le 20.35 sulla strada provinciale 170. Il 37enne ha fatto tutto da solo, ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada ed è finita nel fosso, ribaltandosi.

Il 37enne era cosciente ma è rimasto incastrato nell’abitacolo. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo e poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo e un’auto medica. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di Legge.