Cazzano Sant’Andrea. Un ragazzo di 18 anni si è schiantato in moto in via Dante a Cazzano Sant’Andrea nella sera di domenica 5 settembre. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19. Alle 19.12 è arrivata la richiesta dei soccorsi che hanno portato sul posto due ambulanze e l’elisoccorso.

Dopo le prime operazioni dei medici il 18enne è stato trasportato con urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: avrebbe riportato gravi lesioni sul corpo.

Il ragazzo, residente in paese, un anno fa era già stato protagonista di un grave incidente stradale. Il 15 ottobre del 2020 era rimasto coinvolto in uno scontro tra la propria moto e una autovettura all’incrocio con il ponte che conduce alla zona industriale di Ponte Nossa. Allora il ragazzo era in sella ad una moto Ktm e si stava recando al lavoro. Anche quella mattina di un anno fa intervenne l’elisoccorso e il ragazzo fu trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Sul posto, questa sera, erano presenti anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Clusone.