Se vi state chiedendo che tempo farà? Ecco la risposta di Stefano Nava con le previsioni del Centro Meteo Lombardo.

Domenica 5 settembre 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso per transito di velature di altostrati nella prima parte della giornata in pianura; dal pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme e nuove occasioni per rovesci o brevi temporali su Orobie, Valtellina, Val Camonica e prealpi bresciane; asciutto altrove. Nella sera-notte sereno o poco nuvoloso ovunque ed asciutto. Limite della neve al di sopra dei 2900-3100 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 15/18°C e massime in lieve aumento in pianura e comprese tra 26°/29°C.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura, deboli settentrionali in montagna.

Lunedì 6 settembre 2021

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione nella prima parte della giornata; dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi con scarse possibilità di brevi rovesci o temporali su alta Valtellina, Val Camonica e Orobie. Limite della neve al di sopra dei 3000-3200 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 15°/18°C e massime stazionarie in pianura e comprese tra 26°/29°C.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura, deboli settentrionali in montagna.

Martedì 7 settembre 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto sulle Alpi, ma asciutto. Altrove in prevalenza soleggiato con transito di nubi alte e senza precipitazioni. Nel pomeriggio ancora molto nuvoloso o coperto sulle Alpi con possibilità di brevi rovesci tra Orobie e Val Camonica e Val Chiavenna; altrove abbastanza soleggiato per transito di velature estese di nubi medio-alte, ma con precipitazioni assenti. Nella sera-notte bel tempo ovunque ed asciutto. Limite della neve al di sopra dei 3000-3200 metri.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 16°/18°C e massime in lieve o moderato aumento in pianura e comprese tra 28°/30°C.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura; deboli settentrionali al mattino, dal pomeriggio deboli orientali in montagna.