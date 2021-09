CASACALENDA – Sabrina Lallitto, sindaca uscente di Casacalenda, si ripresenta alle elezioni, e per farlo lo fa come capolista di “RiparTiAmo Kalena”: “Ho deciso di ricandidarmi – spiega su Facebook – e di farlo con una squadra di vecchi amici che hanno, con me, già amministrato e con nuovi pregiatissimi amici che hanno scelto di condividere, uniti a noi, un progetto per Casacalenda, importante, innovativo e sincero. Abbiamo deciso di rimetterci tutti al vostro giudizio, di chiedere la vostra fiducia e di fare un patto di impegno serio, rispettoso delle regole, dei luoghi, delle persone, della legalità e sopra ogni cosa, dello Stato e della democrazia”.

E aggiunge: “Siamo chiamati tutti ad essere sindaci: ad essere custodi del territorio e ad assumerci la responsabilità delle scelte che faremo per il paese, a partire da quella delle persone che lo amministreranno. E’ il momento di mettere da parte la rabbia e l’abbandono degli ultimi mesi ma senza cancellarne le cicatrici, ritrovando, uniti, la forza e il sentimento di amore per questa terra e soprattutto la grinta per di ricominciare a correre! Facciamolo bene!”.

Sabrina Lallitto, candidata alla carica di Sindaco

Antonio Boccardi, Michele Danza, Giuseppe Di Tota, Florinda Galasso, Biagio Galletta, Francesca Marcogliese, Francesco Ramacieri, Iolanda Ramaglia detta Iole Ramaglia, Piero Tozzi – candidati alla carica di consiglieri comunali

L’articolo Comunali Casacalenda, la sindaca Lallitto si ricandida con la lista ‘RiparTiAmo Kalena’ proviene da Molise News 24.