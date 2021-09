Irpiniatimes.it

«In continuità con la pregressa alleanza politica creatasi nella passata consiliatura, che ci ha viste accanto in opposizione allamaggioranza di Teresa Di Capua, maggioranza poi venuta a mancare con il conseguente commissariamento, ho deciso di candidarmi alla carica di consigliera comunale a sostegno della candidata a sindaco Maria Vivolo con la lista Impegno Comune».

Lo dichiara l’avv. Giuseppina Di Crescenzo dopo la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Comunale di Bagnoli Irpino. «Ritengo che la mia candidatura con Maria Vivolo sia un atto coerente con quanto accaduto nella nostra comunità negli ultimi anni. È una scelta per Bagnoli che non riguarda le appartenenze politiche. Ma la politica non è un concetto astratto. Alcuni dei partiti che hanno guidato le amministrazioni negli ultimi mandati non risultano presenti nella campagna elettorale alle porte. Non è presente il Partito Democratico, in cui mi sono riconosciuta per diverso tempo. Questo è un dato inequivocabile e significativo. Colgo l’occasione per annunciare la mia adesione a Italia Viva, sarà un’avventura nuova in una forza politica che a Bagnoli intende lavorare per dare le risposte che la cittadinanza aspetta da tempo».

