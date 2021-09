Sono state depositate le liste nei 38 Comuni bergamaschi chiamati al rinnovo del consiglio comunale e dell’elezione al sindaco. Si vota il 3 e 4 ottobre e saranno chiamati alle urne 155mila persone. Treviglio e Caravaggio gli unici possibili ballottaggi.

Le urne si apriranno infatti domenica 3 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 4 (dalle 7 alle 15). Gli eventuali turni di ballottaggio tra i due candidati più votati, nelle realtà al di sopra dei 15 mila abitanti – quindi, nel caso della Bergamasca, a Treviglio e Caravaggio – si terranno due settimane dopo, domenica 17 e lunedì 18

ottobre, negli stessi orari. Oltre ai sindaci, verranno eletti i componenti dei Consigli comunali, che in base alla popolazione dei vari Comuni, potranno essere da 10 a 16.

Adrara San Rocco

Tiziano Piccioli Cappelli, Lista Indipendenti.

Albano Sant’Alessandro

Francesco Epis, Albano 2.0 Ieri oggi domani – Epis sindaco;

Giovanni Battista Barcella, Albano Basta!;

Enrico Morosini, Albano cambia – Morosini sindaco;

Gianmario Zanga, Riparti Albano.

Alzano Lombardo

Camillo Bertocchi, Lega, FI, FdI., Camillo Bertoccchi sindaco;

Mario Zanchi, Alzano Futura – Mario Zanchi sindaco.

Ardesio

Yvan Caccia, Ardesio per tutti. Insieme si può.

Bedulita

Roberto Facchinetti, Per un Comune democratico;

Leonardo Turi, Scelta vincente Bedulita.

Bottanuco

Rossano Vania Pirola, Comune Aperto.

Calcinate

Angelo Orlando, calcinate Più;

Lorena Boni, Lista Lorena Boni;

Laura Lorenzi, Tradizione-Innovazione;

Calvenzano

Fabio Ferla, Amiamo Calvenzano;

Caravaggio

Giuseppe Prevedini, Lega Salvini-Lombardia; FdI Caravaggio; FI Caravaggio;

Claudio Bolandrini, PD Bolandrini sindaco; lista civica Bolandrini sindaco per Caravaggio; lista civica per Caravaggio con Bolandrini sindaco;

Carlo Mangoni, Caravaggio popolare e solidale. Carlo Mangoni sindaco; Insieme con Baruffi con Mangoni sindaco;

Sebastiano Baroni, Sinistra per Caravaggio.

Carobbio degli Angeli

Giuseppe Ondei, Insieme per la Comunità;

Dario Ondei, Insieme per cambiare – Dario Sindaco.

Castione della Presolana

Angelo Migliorati, Impegno Democratico.

Chiuduno

Piermauro Nembrini, Lista Nembrini.

Cologno al Serio

Massimiliano Del Carro, Cologno concreta;

Chiara Drago, Progetto Cologno;

Marco Picenni, Lega-Fdl-Forza Italia.

Cornalba

Alessandro Vistalli “Franco”, Vivi il Comune;

Luca Vistalli, Sulla Buona Strada.

Costa Valle Imagna

Umberto Mazzoleni, Uniti per Costa tradizione e futuro;

Carlo Francesco Capoferri, Costa Comune.

Costa Volpino

Federico Baiguini, Costa Volpino Cambia;

Nicola Facchinetti, Idea Civica-Facchinetti sindaco.

Filago

Daniele Medici, Impegno Comune Insieme.

Gorno

Giampiero Calegari, Rinnovamento per Gorno;

Valter Quistini, Progetto per Gorno.

Gromo

Sara Riva, Gromo da Vivere.

Locatello

Simona Carminati, Insieme per Locatello.

Medolago

Alessandro Medolago Albani, Medolago futura.

Oltressenda Alta

Giulio Baronchelli, Insieme per Oltressenda Alta.

Palazzago

Andrea Bolognini, Lega Palazzago;

Enzo Galizzi, Cittadini Liberi.

Palosco

Santina Redolfi, Palosco Adesso;

Davide Emiliano Pagani, Progetto Comune;

Mario Mazza, Lista Mazza.

Ponte San Pietro

Valerio Achille Baraldi, Ponte nel Cuore;

Michele Facheris

Matteo Macoli, Matteo Macoli sindaco.

Predore

Paolo Bertazzoli, Insieme per Predore;

Mario Luigi Serra “Gigi”, Predore Incontra.

Pumenengo

Mauro Barelli, Un progetto in Comune;

Roberto Cecchi, Pumenengo 2021.

San Giovanni Bianco

Luciano Valaguzza, Crea Futuro-San Giovanni Bianco;

Enrica Bonzi, Gruppo civico con Enrica Bonzi sindaco.

San Paolo d’Argon

Roberto Zanotti, L’Alveare;

Graziano Frassini, Lega Salvini per Frassini sindaco.

San Pellegrino Terme

Fausto Galizzi, Insieme per San Pellegrino.

Solza

Simone Biffi, Vivere Solza;

Jessica Martino, Per Solza.

Strozza

Riccardo Cornali, Lista 4.0 no discarica sì sviluppo;

Mauro Capelli, Lista Noi per Voi.

Torre Pallavicina

Antonio Marchetti, Obiettivo Comune;

Roberta Paloschi, Torre Pallavicina Bene Comune.

Treviglio

Juri Imeri, Lega; FdI; FI-Udc; Io Treviglio; Con Mangano per Treviglio; Salute e futuro;

Matilde Tura, Pd; M5S; Tura sindaco; Treviglio aperta; Treviglio merita di +; Noi trevigliesi con Luigi Minuti;

Daniele Corbetta, Treviglio Civica;

Augusto Corsi, Socialisti per Treviglio, Rinascerò.

Urgnano

Simone Bonfadini, Lega-FdI;

Marco Gastoldi, Guardare Oltre;

Giacomo Passera, Rinnoviamo Urgnano-Basella;

Giovanna Seghezzi, Noi cittadini;

Maria Rosa Zammataro, Volto Civico.

Valnegra

Enzo Milesi, Progetto Valnegra;

Andrea Viscardi, Partito gay lgbt+;

Giuseppe Doci, Impegno Civico.

Verdellino

Silvano Zanoli, Lista Zanoli Sindaco;

Helga Ogliari, Lista Vivere!;

Umberto Valois, Insieme per cambiare Verdellino Zingonia.

Vilminore di Scalve

Pietro Orrù, FARE Vilminore di Scalve;

Lucio Toninelli, ViviAmo Vilminore di Scalve.