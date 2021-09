Fantacalcio Lazio, scopriamo come cambiano le quotazioni degli attaccanti blucerchiati dopo il calciomercato

La sessione estiva di calciomercato è terminato da poco ma per gli amanti del pallone è ormai tempo di Fantacalcio. Scopriamo come sono cambiate le quotazioni di Fantacalcio.it per gli attaccanti della Lazio.

Ciro Immobile resta il più costoso con 40 fantamilioni, segue il neo arrivato Pedro con 13. Più bassi infine Vedat Muriqi e Raul Moro: il primo ha una valutazione di soli 4 fantamilioni, il giovane esterno di 5.

