È bergamasco l’ultimo cronista rimasto a Kabul dopo lo scoppio della crisi. Claudio Locatelli, il giornalista combattente, come si definisce sulla sua pagina Facebook, è l’unico reporter italiano, e tra i pochi stranieri, ancora presenti nel Paese quasi completamente nelle mani del nuovo Emirato Islamico dell’Afghanistan.

Locatelli è già stato in ‘prima linea’ su diversi fronti caldi, sia combattendo, come in Siria del Nord, al fianco delle Forze Democratiche Siriane, sia raccontando in presa diretta diverse conflitti e crisi, come in Bielorussia e nel Nagorno-Karabakh.

In questi giorni si trova a Kabul, dove i talebani hanno preso il controllo, generando scompiglio in tutta la popolazione locale e non solo.

Sulla sua pagina che conta quasi 132mila follower, ci sono una serie in cui documenta tutto ciò che sta accadendo nella capitale.

Il bergamasco si è recato nei luoghi in cui ci sono stati attentati e centinaia di morti, raccontando in che modo la gente sta fronteggiando le difficoltà, che sono ormai all’ordine del giorno.

Ma non solo. Locatelli ha intervistato Zabihullah Mujahid, il portavoce generale dei talebani, attualmente dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan.