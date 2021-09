La Juventus si stringe nel dolore con la famiglia di Bryan Dodien. — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 4, 2021

E' arrivata una triste notizia nel mondo del calcio, in particolare in casa: è mancato il giovanissmo, di soli diciassette anni.Il ragazzo faceva parte del settore giovanile ma dal 2015 aveva dovuto abbandonare l'attività a causa di un tumore, prima di fare ritorno nel 2019.La sua storia aveva colpito molto Paul, all'epoca centrocampista bianconero, che durante un derby didi Coppa Italia aveva dedicato un gol proprio alla giovane promessa mostrando una maglia con su scritto "Bryan sono con te".La malattia era stata sconfitta ma nell'ultimo anno, le condizioni del ragazzo sono peggiorate e stasera, 5 settembre, è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto vedere, Bryan non ce l'ha fatta.