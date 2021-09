Nella prima uscita stagionale a porte chiuse a Darfo Boario Terme i ragazzi di Graziosi si sono confrontati con la nazionale Under21 guidata da Frigoni. I vice campioni continentali U20, in ritiro in Val camonica prima del mondiale in programma dal 23 settembre al 3 ottobre, si sono imposti 3-2 (26-24, 18-25, 26-28,26-24, 15-12).

L’allenamento congiunto è stato utile all’allenatore dell’Agnelli Tipiesse per testare la maggior parte degli atleti a disposizione. Le risposte dei singoli e del gruppo sono state molto soddisfacenti. Dopo tre settimane di lavoro si sono iniziate a intravedere la coesione della compagine bergamasca, la qualità in fase di attacco (48%) e di ricezione (46% di positività con undici muri). Tra i migliori dell’incontro il nuovo acquisto Padura Diaz che ha realizzato 22 punti e le due bande Terpin e Pierotti autori di 16 punti a testa, Larizza e Cargioli presenti anche a muro.

Di fronte invece gli azzurrini hanno messo in seria difficoltà la squadra bergamasca portando spesso i parziali ai vantaggi. La differenza di condizione tra le due compagini si è vista, come confermato da mister Graziosi al termine del match: “Loro sono una squadra fisica che è da giugno che si allena per il mondiale e naturalmente sono molto avanti. Non mi aspettavo che riuscissimo a tenere già il campo così bene”.

Poi ha proseguito sulla prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo giocato a tratti una buona pallavolo, un test senz’altro positivo. Lunedì 6 settembre torneremo a giocare contro di loro sperando di far meglio. Queste partite ci dicono dove lavorare dal punto di vista tecnico, dove focalizzare l’attenzione quindi direi che è stato molto utile”.

AGNELLI TIPIESSE: Padura 22, Mancin 3, Cioffi 1, Ceccato, D’Amico libero, Cargioli 7, Finoli 1, Baldi, Terpin 16, Pierotti 16, De Luca, Larizza 12. N. E . Abosinetti. All. Graziosi