Il ct azzurro Roberto Mancini ha commentato il pareggio per 0-0 contro la Svizzera. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Rai Sport, il ct Roberto Mancini ha commentato lo 0-0 tra Italia e Svizzera:

«Questo è un momento in cui la palla non entra. Oggi abbiamo creato tanto e dovevamo vincere. Dobbiamo essere più cattivi e precisi. Il rigore sbagliato? Anche oggi abbiamo stradominato ed è un peccato non aver vinto 2 o 3 a zero. Nella ripresa la gara era difficile, ma le occasioni le abbiamo avuto e il gioco non è mancato. Cambi? Ne vedremo qualcuno, perché i ragazzi sono stanchi. Io arrabbiato? Capita. Le sensazioni sono le stesse di giovedì scorso».

