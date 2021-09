Esprimo la mia più viva soddisfazione, oltre che un sincero plauso, per la notizia apparsa sulla stampa, relativa all’apertura di una morzelleria a Catanzaro. Ciò denota un concreto interesse verso il piatto principe della nostra gastronomia, fondamentale per la diffusione delle tradizioni gastronomiche catanzaresi. Con il valore aggiunto dato dalla odierna difficoltà di avviare un’attività economica. Formulo, quindi, a nome mio e dell’Antica Congrega Tre Colli, i più sinceri complimenti agli imprenditori che hanno reso possibile tale brillante iniziativa. Conosco la sensibilità ed il talento di Marco Rizzitano, pertanto sono certo che tali qualità caratterizzano anche i suoi compagni in questa bellissima avventura.

Purtroppo, anche per un fatto fisiologico, sono sempre meno le c.d. “putiche” che preparano “l’Illustrissimo morzello”, per cui è un dato di assoluta positività per il territorio, che dei giovani intraprendenti possano decidere di iniziare un tale meritevole percorso. La tradizione culinaria è parte importane della cultura identitaria di una comunità, dunque è importantissimo che le consuetudini gastronomiche vengano coltivate attraverso l’impegno ed il lavoro di giovani volenterosi, necessari per conferire alle tradizioni stesse nuovo vigore. Ciò detto, nella distinzione dei ruoli, come associazione e non come imprenditore, l’Antica Congrega Tre Colli offre, fin da ora, alla nuova morzelleria la massima collaborazione sinergica possibile, per la diffusione della tradizione del nostro amato piatto tipico. Auguri quindi a Tommaso, Roberto, Silvano e Gianluca, con l’auspicio che questa nuova attività diventi un nuovo punto di riferimento e possa costituire un collegamento tra la tradizione e l’innovazione.

Francesco Bianco

Presidente Antica Congrega Tre Colli