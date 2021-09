“A due settimane dall’apertura della Scuola in Puglia, prevista per il 20 settembre, siamo ancora in alto mare sull’organizzazione perché riparta in sicurezza. Si susseguono ancora incontri e vengono rilasciate interviste da parte degli assessori piene di ‘belle’ parole, ma di fatto lo spettro della DAD è ancora dietro l’angolo in Puglia”. Lo afferma in una nota il gruppo regionale di Fratelli d’Italia.

Il gruppo consiliare sulla questione ha presentato una ”interrogazione al presidente Emiliano, perché è lui che deve metterci la faccia e rispondere – si legge nella nota – ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta, che non chiediamo per noi come consiglieri regionali, ma interpretando le ansie dei genitori, degli insegnanti, degli operatori scolastici, degli studenti”.

“Non pensi Emiliano di non rispondere o peggio di rispondere tra tre o quattro mesi – concludono da Fratelli d’Italia – non pensi Emiliano di danneggiare ulteriormente la preparazione dei nostri ragazzi che sono risultati fra gli ultimi nelle prove Invalsi proprio per la lunga Didattica a Distanza”.

