L’U.S. 1913 Seregno comunica in data odierna la sua decisione di presentare un esposto agli organi federali nei confronti di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. Questo perché, in un colloquio telefonico intercorso dopo la partita di ieri, in cui i vertici societari hanno inteso sottolineare i ripetuti episodi arbitrali contrari registrati in queste prime due giornate di campionato, in particolare nella gara contro la FeralpiSalò, documentati peraltro anche dalle immagini televisive, lo stesso, ascoltato da ben tre testimoni, ha risposto: «Non potete pretendere una cosa diversa da un arbitro al primo anno». La domanda da porsi, a questo punto, è come questo dirigente possa rappresentare una lega calcistica a livello professionistico.