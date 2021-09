Non c’è stata storia sul campo “Lino Mastronardi” di Pietrelcina (Bn), l’ha dominato e vinto la seconda gara del triangolare della Shalom Cup rifilando un secco 4-1 ai pari età delI ragazzi disono scesi in campo con una ferocia e una determinazione da grande squadra dimostrando di avere talento e voglia di stupire. Il predominio in tutto l’arco degli 80’ con il Crotone si è concretizzato con il rigore procurato da Marini e trasformatoall’11’pt (regalo per il suo compleanno festeggiato ieri), dallo stessoal 31’pt bravo a girare in rete una respinta corta del portiere avversario. Nella ripresa la Rappresentativa ha suggellato il risultato al 31’ e 44’ st con una doppietta dilesto a deviare in porta una punizione con il contagiri di Schugur e con una conclusione dalla distanza potente e precisa. Con questo successo l’Under 17 LND chiude il Triangolare a punteggio pieno con nove gol fatti in due gare e conquista con merito la finale in programma domenica 5 agosto alle 18.00 sempre allo stadio “Lino Mastronardi” di Pietrelcina. Di fronte avrà ilche ha vinto l'altro triangolare con Foggia e Campobasso. La partita sarà disponibile on demand sul canale

L’Under 17 LND ha divertito e si è divertita sviluppando trame di gioco tutt’altro che elementari per una squadra assemblata in pochi raduni, non ha rischiato nulla sfoggiando una cifra tecnica di spessore. A conferma che la forza del calcio LND si rintraccia nella base pura e dilettantistica e nei piccoli club dove si danno da fare persone professionali senza l’etichetta del professionismo, che per amore e per convinzione puntano sui giovani talenti italiani.

“I ragazzi sono stati stupendi – ha dichiarato a fine gara un raggiante Sanfratello – hanno affrontato con il piglio giusto una gara vera, non facile” Il risultato può essere a volte occasionale, frutto di episodi ma la prestazione mai, quella è una cartina di tornasole per capire le qualità di una squadra espressione dei vivai dei club della LND:”Il primo gol è arrivato su uno schema provato in allenamento, una soddisfazione nella soddisfazione per una rappresentativa assemblata in pochi raduni. Ci siamo riusciti perché i ragazzi sono molto attenti, concentrati e pronti a mettere in pratica quello che gli chiedo” – ha sottolineato Calogero Sanfratello. “L’aspetto propositivo è quello che fa la differenza in queste competizioni e la squadra della LND ha tanto coraggio e voglia di migliorarsi”.



RAPPRESENTATIVA NAZIONALE UNDER 17 LND-CROTONE U17 4-1



Rappresentativa Under 17 LND (4-2-3-1): Bohli (7’st Caviglia); Porzi, Tinarelli, Morassutto, Pellegrino (Cap.) 28’st Polanco; Schugur, Curumi (25’st Larcher); Marini (15’st Tomei), Mollica (20’st Cuccarolo), Bonanni (11’st Reale); Pizzaballa (22’st Della Salandra). A disp: Pilo, Rossetti. All: Calogero Sanfratello



Crotone U17 (3-5-2): Gentile (15’st Scarriglia); D’Amora, Marotta, Mauriello (36’st Maheswaran); Scandale, Caligiuri, Scarcelli (30’pt Valente), Polimeni (20’st Procopio), Lupinacci; Panzarella, Urso (15’st Pullo). All: Massimiliano Corrado



Arbitro: Fabio Vesce di Benvento



Assistenti: Silvia Bosco e Andrea Savoia di Benevento



Reti: 11’pt rig. Pizzaballa (R), 31’pt Marini (R), 31’ e 44’ st Tomei (R), 34’st Pullo (C)



Ammoniti: Marota (C)



Recupero: 2’ + 5’ Source