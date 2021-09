Per la prima serata in tv, domenica 5 settembre RaiUno alle 20,30 trasmetterà la partita di calcio tra Svizzera e Italia, valida per le qualificazioni Coppa del Mondo 2022 – Gruppo C Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Karen la belva”: il Comandante della base navale di Point Mugu, con la complicità di un ingegnere informatico, opera una truffa miliardaria ai danni della Marina. L’N.C.I.S., con Nell di nuovo al comando, inizia le indagini…

Su Canale5 alle 21.20 verrà proposta la fiction “Gran Hotel – Intrighi e passioni”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Juliet Naked – Tutta un’altra musica”; su Rete4 alle 21.25 “L’amore criminale”; su Italia1 alle 21.15 “Matrimonio a Parigi”; su La7 alle 21.15 “Churchill”; su Rai4 alle 21.20 “Good People”; su La5 alle 21.05 “Sorpresi dall’amore”; e su Iris alle 21 “The blind side”.

Su Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Nel 3° episodio di ‘Animals with cameras’, Buchanan osserva i ‘pesci diavolo’ che si radunano vicino all’Arcipelago delle Azzorre.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.10 “Big show” e su Italia2 alle 21.10 la serie “Shameless”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.