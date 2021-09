Ore 10.20 – Juventus, Allegri assente agli allenamenti dell’ultima settimana: il motivo – L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha presenziato agli allenamenti nell’ultima settimana: il motivo

Ore 9.20 – Italia, Immobile e la crisi in azzurro: Kean e il falso 9 il piano B di Mancini – Immobile continua a non dare garanzia con la maglia dell’Italia, così Mancini studia le alternative: Kean e il falso 9 nella testa del c.t.. La notizia

Ore 8.40 – Napoli Juventus, Petagna non si nasconde: vuole una maglia da titolare – In vista di Napoli-Juventus, Petagna non si nasconde e avrebbe già chiesto a Luciano Spalletti una maglia da titolare in caso di assenza di Osimhen. La notizia

Ore 8.20 – Svizzera-Italia, l’occasione giusta per “dimenticare” Euro 2020 – Svizzera-Italia rischia di essere un crocevia determinante per gli Azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. L’editoriale