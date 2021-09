TORELLA DEL SANNIO – La cantautrice molisana Vittoria Iannacone (foto), originaria di Torella del Sannio, è da poco tornata a esibirsi dal vivo dopo un lungo stop dovuto alla pandemia da Covid 19.

Per Vittoria si tratta di un momento molto importante, che si affianca tra l’altro alla collaborazione artistica con l’attrice Annalisa Insardà, prossima a sfociare in un disco. Intanto la Iannacone esterna la sua gioia su Facebook con questo post: “Music my life, la musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”.

