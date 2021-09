Quali son le ragioni che impediscono al comune di Matera, ancora oggi, nonostante la presenza dei fondi, di far scorrere le graduatorie del bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari? Questa la domanda che i consiglieri di Fratelli d’Italia Augusto Toto e Mario Morelli hanno posto all’amministrazione comunale. Secondo la ricostruzione della vicenda fatta dai due esponenti della minoranza, il Governo Centrale avrebbe messo a disposizione del comune di Matera, oltre ai 394 mila euro stanziati lo scorso novembre, altri 388.799,33 euro per le misure urgenti di solidarietà alimentare e di… Source