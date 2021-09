Baiano ha detto la sua sulle critiche ricevute da Immobile per le prestazioni offerte in Nazionale: le sue parole

Baiano ha detto la sua sulle critiche ricevute da Immobile per le prestazioni offerte in Nazionale. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Alla Lazio ha molte più chance di segnare, ma non possiamo poi limitarci a guardare ai gol. Non ne ho visti di sbagliati. Quando la Nazionale non vince, ma in realtà è successo pure nell’Europeo, la colpa è di Immobile, perché è il centravanti. Ma non è che c’è di meglio… Non è dura, è durissima».

