Sassari Torres e Pro Sesto si aggiudicano il turno preliminare di Coppa Italia e si qualificano per la fase a gironi della competizione, che prenderà il via domenica 17 ottobre.

Al Pasqualino di ‘Carini’ le sarde battono 1-0 la formazione di casa allenata da Antonella Licciardi. Esordio stagionale amaro quello del Palermo Femminile, punito nella gara disputata sabato pomeriggio dal gol segnato da Lorenza Scarpelli, brava a sfruttare l’errore della difesa rosanero e a sorprendere Pipitone con una perfetta conclusione di sinistro.

La Pro Sesto festeggia il passaggio del turno grazie alla vittoria nel derby giocato ieri contro il Cortefranca. Marasco e Possenti firmano le due reti che condannano le calciatrici di mister Salterio.

In settimana presso la sede della FIGC verrà effettuato il sorteggio per la fase a gironi, alla quale parteciperanno 24 società, 12 società del campionato di Serie A TIMVISION e le 12 di Serie B, suddivise in 8 gironi da tre squadre ciascuno.