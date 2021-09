Irpiniatimes.it

Sono 3.361 i nuovi casi di positività al test del cronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Ieri, si contavano 5.315 contagi.

Il numero delle vittime odierne è pari a 52, tre in più rispetto a ieri (49).

Il numero dei tamponi processati oggi è di 134.393, ben 125mila in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività è del 2,5%, in lieve salita rispetto a ieri che si era attestato al 2%.

In lieve calo anche le terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e sono 570 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 86 unità (ieri +12), arrivando a 4.302 in tutto.

I casi totali di Covid-19 in Italia sono pari a 4.574.787.

l guariti sono 3.977 (ieri 5.602), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.309.200. Il numero delle persone attualmente positive cala ulteriormente con 682 in meno, (ieri -337), e sono 136.020 in tutto, di cui 131.148 in isolamento domiciliare. E’ invece di 129.567, il numero delle vittime da inizio pandemia

