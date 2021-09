Positivo al Covid in Spagna. Torna in Italia ma la malattia non gli viene riconosciuta al fine dell’ottenimento del Green Pass. In una frase: quando la burocrazia riesce a negare anche un dato di fatto.

La storia è quella accaduta a uno studente di ingegneria del Politecnico, tornato da un periodo di Erasmus a Barcellona e che lo scorso giugno, durante la permanenza in Catalogna, aveva contratto l’infezione. Peccato che la certificazione che gli è stata fornita all’estero non sia sufficiente per il riconoscimento in Italia.

E ora Vito, questo il suo nome, si trova nell’impossibilità sia di essere vaccinato, perché è passato troppo poco tempo dalla guarigione, sia di ottenere il lasciapassare verde. Un problema particolarmente grave per chi frequenta l’università ma soprattutto per chi, come Vito, risiede all’interno di uno dei collegi cittadini, il Dell’Andro, dove è richiesto il green pass.

Il caso di questo studente ha molte analogie con altri simili accaduti nelle scorse settimane e ancora rimasti senza soluzione, come quello del docente residente nel Regno Unito che aveva fatto una dose in Italia e l’altra all’estero e al quale non veniva comunque fornito il documento con il QR code.

L’articolo Covid, torna a Bari dopo la guarigione in Spagna: burocrazia nega Green Pass a studente Erasmus – VIDEO proviene da Telebari.