GUARDIAREGIA – Con le ultime escursioni, attività ed eventi in programma nel calendario di “Estate all’Oasi 2021” è terminata una stagione entusiasmante per qualità e quantità delle proposte, ma soprattutto per l’alto numero di visitatori e la variegata provenienza di essi da quasi tutte le regioni italiane con tantissimi appassionati anche dal Nord Italia che hanno oltremodo apprezzato le attività nell’area protetta matesina.

Con 31 eventi calendarizzati nei mesi di luglio e di agosto, sempre sold out al massimo delle presenze consentite dal numero chiuso causa COVID-19, più le quotidiane visite guidate di routine organizzate lungo i sentieri della Riserva, l’estate 2021 ha rappresentato un vero e proprio boom di presenze per l’area protetta molisana del WWF, con visitatori che hanno portato a triplicare le normali presenze estive all’Oasi, con ampie ricadute su tutte le attività ricettive e di ristorazione presenti nei borghi di Guardiaregia e di Campochiaro.

L’alto numero di visitatori all’Oasi WWF, non rappresenta solo la logica conseguenza del forte incremento di turisti italiani che quest’estate hanno frequentato tutto il Molise dal mare alla montagna, fino alle aree archeologiche ed i piccoli borghi sparsi sulle colline della nostra spettacolare regione, ma sono soprattutto il frutto di una programmazione estiva dell’Oasi WWF molto diversificata e particolarmente attenta alla natura, alla cultura ed alla storia bimillenaria del territorio matesino. Un risultato che si spiega anche con i sacrifici e la disponibilità del personale WWF ed i collaboratori esterni, tutti altamente competenti e qualificati che, con la loro professionalità hanno fatto altresì da catalizzatore per i numerosi turisti presenti in regione.

“Estate all’Oasi” infine anche quest’anno ha rappresentato l’unico calendario strutturato di escursioni, eventi e attività nella natura del Matese, diventando sempre più un punto di riferimento diversificato per il turismo naturalistico delle aree protette regionali. Questa è una delle mission più importanti del WWF Italia, che con orgoglio e passione portiamo avanti in Molise, all’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro da oltre 24 anni di attività di tutela e promozione naturalistica sulla Riserva regionale del Matese molisano.

