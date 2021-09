Fantacalcio Lazio, scopriamo come cambiano le quotazioni dei portieri biancocelesti dopo il calciomercato estivo

La sessione estiva di calciomercato è terminato da poco, ma per gli amanti del pallone è ormai tempo di Fantacalcio. Scopriamo come sono cambiate le quotazioni di Fantacalcio.it per i portieri della Lazio. D’altronde mantenere la porta inviolata è un requisito a dir poco imprescindibile anche in un gioco così tanto amato

A dominare la scena è ovviamente Pepe Reina,a cui Sarri pare aver dato i galloni da titolare. La sua valutazione è di 15 fantamilioni. Molto distanti gli altri due estremi difensori, Strakosha e Adamonis, entrambi valutati un fantamilione.

L’articolo Fantacalcio Lazio, cambiano le quotazioni dei portieri: il punto proviene da Lazio News 24.