Godin e Nandez festeggiano: 4-2 alla Bolivia e Mondiale più vicino. Entrambi in campo dal primo minuto, panchina per Caceres

L’Uruguay si impone per 4-2 sulla Bolivia grazie alla spinta dei suoi 15.000 tifosi e si rimette in piena corsa per Qatar 2022 dopo quattro risultati negativi consecutivi. Nelle Celeste segnano Arrascaeta (doppietta), Valverde e Martinez.

90 minuti per Nahitan Nandez (sempre nel ruolo di terzino destro), 85 per Diego Godin, mentre Gaston Pereiro è subentrato nel finale di gara. È rimasto invece in panchina il nuovo acquisto Caceres.

