Ancora nessun accordo tra Napoli e Insigne per il rinnovo, la Lazio resta alla finestra ma l’affare resta complicato, i motivi

Il rinnovo di Lorenzo Insigne, con il contratto in scadenza il prossimo anno, resta una bella gatta da pelare per il Napoli. Il capitano e Aurelio De Laurentiis non si parlano, le posizioni restano le stesse con Lorenzo che chiede un ingaggio da 5,5 milioni e il presidente che offre al ribasso 3,5 milioni.

Tra le varie squadre interessate al giocatore c’è anche la Lazio, ma c’è un ostacolo che blocca la trattativa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, al momento Insigne percepisce 4,6 milioni annui e con l’agente Pisacane ne chiede 5,5. Cifre importanti che fin da subito hanno affievolito le ambizioni della Lazio dove Immobile e Milinkovic con i bonus arrivano a circa 4 milioni di euro.

