Nainggolan, Capozucca: «Se l’ho tradito? Gli ho mandato questo SMS». Il ds torna a parlare del mancato ritorno del belga

Nell’intervista rilasciata all’Unione Sarda, Stefano Capozucca è tornato a parlare anche del mancato ritorno di Radja Nainggolan a Cagliari.

NAINGGOLAN – «Dice di essersi sentito tradito anche da me? Non voglio far polemiche. A Radja ho mandato un messaggio per ringraziarlo, perché lo scorso anno ha dato un grande contributo per la salvezza, fuori e dentro il campo. Ma i tradimenti sono altri. Nainggolan non è arrivato perché non c’erano le condizioni economiche per farlo arrivare. Ci sono degli indici di liquidità da rispettare e non saremmo rientrati nei parametri della Lega».

