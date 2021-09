Dovrebbe trovare conclusione nel pomeriggio la lunga tenzone che contrappone Legambiente Calabria e il Comune di Catanzaro per quanto riguarda l’accesso agli atti sul depuratore di Verghello nel quartiere Lido, la sua gestione e le attività svolte negli ultimi anni.

In effetti è una lunga storia, fatta di carta bollata e semplice, di mail e di pec tanto infuocate quanto ripetitive. Storia che inizia nel 2019, quando, a seguito della “protesta dei lenzuoli” – in quel modo i cittadini del quartiere manifestarono nero su bianco e sulle ringhiere dei balconi il superamento della sopportazione per puzze e miasmi quotidiani – Legambiente chiese l’accesso agli atti amministrativi concernenti il depuratore e i rapporti contrattuali con la Soteco, società di gestione dell’impianto.

L’atteggiamento non collaborativo dell’ente convinse Legambiente a ricorrere al Tar che, con sentenza del 27 dicembre 2019, ordinò al Comune di Catanzaro di consentire entro 30 giorni a Legambiente Calabria l’accesso agli atti e alle informazioni, che, più volte indicati nelle comunicazioni dell’associazione di promozione sociale, si possono riassumere in sei punti: 1) volumi effettivamente trattati negli anni 2015-2019; 2) copia del registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie negli ultimi cinque anni; 3) relazione allegata alla delibera di giunta comunale 119 del 28 novembre 2019; 4) atti del concorso progettuale relativo alla determina dirigenziale 3168 dello stesso giorno; 5) copia di delibera del concorso progettuale; 6) copia del contratto di attuale gestione dell’impianto.

Da allora numerose sono state le fasi del dialogo/scontro tra le due parti, che hanno interessato più volte ancora il Tar, fino al 27 luglio ultimo quando i giudici amministrativi, chiamati a stabilire l’ottemperanza del precedente provvedimento, concedevano 15 giorni all’ente per il suo adempimento e nominando, in caso di ulteriore inerzia, il prefetto di Catanzaro o un suo delegato quale commissario ad acta. Da quel giorno di luglio e per tutto agosto, è stato un susseguirsi, difficilmente riassumibile, di comunicazioni e pec nella triangolazione Legambiente, prefettura e comune – uffici dei dirigenti settori gradi opere, igiene ambientale, gestione territorio, segreteria generale e avvocatura – con ottemperanze assentite e non realizzate, adempimenti variamente difficoltati e in vario modo condizionati, ultimo dei quali la procedura da seguire per la copia degli atti, che pare constino di oltre cinquemila pagine a stampa, su chi materialmente dovesse provvedervi, a quale copisteria rivolgersi, se dietro pagamento anticipato o meno, se a scatola chiusa o dopo giusta selezione degli atti che possano interessare la richiedente.

Insomma, alla fine l’appuntamento è per oggi pomeriggio negli uffici tecnici del Comune, dove Legambiente Calabria, nelle persone della presidente Anna Parretta e del legale Maria Luisa Mancuso, potranno finalmente addivenire alla consultazione degli atti, soprattutto di quello rivelatosi più difficoltato di tutti, ovvero il contratto con l’attuale gestore dell’impianto. In quella sede, tanto per risolvere l’ultimo degli intoppi nella complicatissima procedura, Legambiente indicherà di quali documenti necessita estrarre copia, e per i quali verserà alle casse comunali la corrispondente tariffa, fissata, giusto regolamento comunale, in 0,26 euro per riproduzione in bianco nero di singola pagina in bianco nero. Per la precisione.