Se sui sentieri delle Orobie lo incontrate fermatevi a parlare con lui. Oliver Pieczonka, 51 anni, francese nato vicino Lione e di origine polacche, è stato visto lungo i sentieri del monte Farno, ha trascorso le notti al bivacco Baronchelli e al rifugio Parafulmine. Da dodici anni sta girando per i sentieri d’Europa e ha già percorso più di 104mila chilometri.

È balzato agli onori della cronaca quando nel luglio del 2009 ha deciso di intraprendere un viaggio a piedi in giro per l’Europa. Un viaggio non solamente fisico, ma anche interiore e spirituale. Da quando ha perso il lavoro di educatore scolastico, più di 10 anni fa, si è messo in cammino mettendo in discussione l’importanza del denaro, della proprietà e del lavoro. Ha abbandonato tutto – abitazione, denaro, auto – ha preso uno zaino e un tablet pronto a partire per il suo viaggio “basato più sull’essere che sull’avere”.

Il suo viaggio non ha una destinazione precisa e il suo passo lento ma pieno di energia è in netto contrasto con i ritmi frenetici della società moderna.

Oliviero Bosatelli lo ha incontrato e fotografato proprio nei giorni scorsi. Qui il suo post su Facebook.