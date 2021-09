L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sui rinnovi in casa Lazio, soffermandosi in particolare su Reina e Strakosha

Situazione delicata tra i pali per la Lazio, alle prese con i contratti in scadenza di Strakosha e Reina. Mentre Sarri sembra aver puntato decisamente sul fedelissimo Pepe, relegando l’albanese in panchina, la società non vorrebbe privarsi di Thomas a zero l’anno prossimo, quando il contratto sarà scaduto.

Secondo Repubblica, la dirigenza cercherà una soluzione per prolungarlo, senza escludere la cessione, mentre spunta una clausola sul contratto di Reina, secondo la quale scatterà il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa.

L’articolo Reina, rinnovo automatico. Per Strakosha il prolungamento è lontano proviene da Lazio News 24.