Un giro in scooter poteva finire in tragedia per una coppia di ragazzini. E’ successo a Gesualdo, e precisamente in contrada Spina.

A riportare la notizia è Ottopagine. Due 15enni, per cause in corso di accertamento, si sono schiantati violentemente contro un’auto in sosta.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare d’urgenza i due ragazzini al pronto soccorso del Frangipane di Ariano Irpino.

I due 15enni non sono in pericolo di vita ma uno dei due è stato trasferito all’ospedale di Bari. E’ ora sotto osservazione a causa delle varie fratture serie e delicate riscontrate in varie parti del corpo.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Mirabella Eclano. Sequestrato il mezzo sul quale viaggiavano i due quindicenni.