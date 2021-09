Ieri sera l’Italia non è andato oltre lo zero a zero contro la Svizzera: le pagelle dei quotidiani stroncano Immobile

L’Italia, dopo il pari contro la Bulgaria per uno a uno, ha replicato con uno scialbo zero a zero nella gara giocata ieri sera contro la Svizzera. Pesa tantissimo il rigore sbagliato da Jorginho ma anche la bruttissima prestazione di Ciro Immobile, perlomeno secondo le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non. Vediamole insieme.

La Gazzetta dello Sport

Immobile 4.5: Ad un certo punto smette anche di lottare. Brutto segno. Prima ha sbagliato due conclusioni, anche se una in fuorigioco, e non è riuscito ad entrare nella manovra. Giocando così rischia di deprimersi.

Corriere dello Sport

Immobile 6: Sul piano del palleggio parte bene, meglio di altre volte, eppure la sua partita diventa un continuo conversare con Mancini che non lo lascia mai tranquillo. Solito pressing infinito. Una sola vera occasione, sventata da Sommer.

Tuttosport

Immobile 5: C’è ancora un sacco di gente convinta che noi che commentiamo la Nazionale ce l’abbiamo con lui se non gli diamo la sufficienza. Invece saremmo felici, non immaginate quanto, se giocasse con la stessa leggerezza mentale con la quale sa trascinare la Lazio. Invece a queste latitudini corre con uno zaino non sulla schiena, ma nell’anima: Mancini lo sa, se ne accorge e per ben due volte lo chiama a sé per coccolarlo. Stavolta gli arrivano anche pochi palloni (uno lo calcia in curva…).

Il Messaggero

Immobile 5: Attivo, reattivo, occasioni gliene capitano ma non timbra. E si arrabbia, come se combattesse una maledizione. Il goal deve tornare, così non va.

L’articolo Svizzera Italia, le pagelle dei quotidiani: bocciato Immobile proviene da Lazio News 24.