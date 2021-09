Su RaiTre ha preso il via la nuova edizione di “Agorà“, il programma mattutino di RaiTre dedicato all’attualità e alla politica. La trasmissione, che è ripartita lunedì 6 settembre, anche quest’anno è condotto da Luisella Costamagna: accanto a lei, al Moviolone, c’è il giornalista bergamasco Marco Carrara, che la padrona di casa ha elogiato indicandolo come “un pilastro e una certezza”.

“Sono tornato a casa” – ha scritto Carrara in un post pubblicato sul suo profilo Facebook e Instagram – dando l’appuntamento ai telespettatori in tv. “Staremo insieme fino a fine giugno al Moviolone. Io non vedo l’ora!” – ha aggiunto il giornalista, confermato nel proprio ruolo per il quinto anno (è il più longevo).

Ogni sabato mattina, inoltre, sempre su Rai3 ricondurrà Timeline Focus, trasmissione che propone una storia d’attualità alla settimana, dal primo all’ultimo social: in ogni puntata si approfondisce l’argomento di giornata con la presenza di un ospite.

Per Marco Carrara è un anno importante: martedì 31 agosto, infatti, ha tagliato il traguardo del decennale del suo arrivo a RaiTre. Ricordando i suoi primi passi nella terza rete della tv pubblica e l’esperienza a Tv Talk che lo ha lanciato sul piccolo schermo, qualche giorno fa sui social ha scritto del suo primo provino, eseguito il 31 agosto 2011: “In quel giorno mettevo piede a Tv Talk, entravo a Rai 3, una rete da cui non me ne sono mai andato. Se 10 anni dopo sono (anzi, provo a essere) un conduttore e un autore devo dire grazie a quella scuola incredibile, piena di persone di talento e di artigiani della tv, a partire da Massimo Bernardini e Furio Andreotti, i primi a scommettere su di me. Orgoglioso che la mia storia sia iniziata così: lunga vita a Tv Talk, lunga vita a Rai 3, lunga vita alla televisione”.