Le nuove misure contenute nel decreto Infrastrutture approvato lo scorso 2 settembre rivoluzioneranno per molti il sistema dei parcheggi, non appena saranno rese operative dai singoli decreti attuativi.

Saranno introdotti nel Codice della Strada gli “stalli rosa”, cioè i parcheggi riservati alle donne in gravidanza. In arrivo anche fondi alle Regioni per potenziare i controlli sui mezzi pubblici. Per la sosta auto delle persone diversamente abili – munite quindi di apposito pass – è stata approvata una proposta già esecutiva nel Comune di Bari: i cittadini con contrassegno auto potranno infatti parcheggiare gratuitamente sui posti con strisce blu, nel caso in cui quelli riservati fossero occupati.

In arrivo inoltre novità per chi parcheggia la propria auto, non avendone diritto, negli stalli per disabili. Raddoppierà infatti l’importo delle multe: se oggi la sanzione oscilla tra 80 e 300 euro circa, si passerà a sanzioni tra 168 e 672 euro.

L’articolo Bari, stalli rosa e multe fino a 600 euro per auto su posto disabili: le novità del decreto Infrastrutture proviene da Telebari.