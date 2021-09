Per la prima serata in tv, martedì 7 settembre su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Festival – Sanremo 70 + 1. Un Festival mai visto prima”. Raiuno e il CPTV di Roma presentano Il Festival di Sanremo 2021 raccontato da coloro che lo hanno vissuto dietro le quinte. Organizzatori, produttori, manager, dirigenti, autori descrivono il loro stato d’animo, i momenti più complessi, le decisioni più impegnative di un Festival immerso nelle torbide acque della Pandemia, ma che nonostante tutto ha trovato le forze, la passione, le professionalità e il coraggio di andare in onda. Vedremo immagini delle trasmissioni, prove, backstage, interviste, e la speranza che si tratti di un documento unico nella storia della televisione e dello spettacolo per il nostro paese.

A seguire, alle 21.50 verrà proposto il film “La mia famiglia a soqquadro”. Martino è un bambino di 11 anni che, entrando nel nuovo mondo delle scuole medie, si trova di fronte a una realtà inaspettata: è l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme! Invidierà ai compagni i sontuosi viaggi e regali avuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli. Da qui scatterà in lui l’idea diabolica di far separare i suoi genitori per poter godere anche lui degli stessi benefici dei compagni.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Castrocaro”, condotto da Paola Perego. Otto finalisti per cercare di entrare nella storia del primo talent della musica italiana che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini. Con la partecipazione di Valeria Graci e con Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta e Noemi.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Gloria”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Buoni o cattivi”; su Rai4 alle 21.20 “L’acchiappasogni – Dream Catcher”; su Rai5 alle 21.15 “Birdman”; su La5 alle 21.05 “Tutta colpa di Freud”; su Iris alle 20.55 “L’ultima caccia”; e su Italia2 alle 21.10 “Un compleanno da leoni”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.