Borja Valero ha analizzato il nuovo campionato, soffermandosi sul gioco della Lazio targata Sarri: le sue dichiarazioni

Borja Valero – ex giocatore della Fiorentina – ha elogiato la Lazio, in un’intervista per i microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole:

«C’è una bella lotta, la Lazio sta giocando molto bene e prende le idee di Sarri ma la favorita è ancora l’Inter, visto che Inzaghi gioca allo stesso modo di Conte e ha dimostrato in queste due giornate di essere veramente forte».

