Costa Volpino. Alle prossime elezioni amministrative in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre sarà sfida Baiguini-Facchinetti. Come previsto e quindi senza alcuna sorpresa sono due le liste, entrambe civiche, che si presenteranno alle urne nel Comune di quasi diecimila abitanti che si affaccia sul lago d’Iseo.

Da una parte ci sarà Federico Baiguini, assessore in carica da dieci anni insieme al primo cittadino uscente Mauro Bonomelli, e dall’altra il giovane Nicola Facchinetti.

Nessun ingresso last minute, con i due che avevano già iniziato la campagna elettorale rimasti gli unici a sfidarsi per la poltrona più ambita.

Federico Baiguni, architetto di 45 anni, sposato e padre di due bambini di 6 e 10 anni sarà sostenuto dalla lista “Costa Volpino Cambia”, che a dispetto del nome si propone di proseguire sul sentiero tracciato da Bonomelli dopo le vittorie del 2011 e del 2016 (quest’ultima con l’80% dei consensi).

Bonomelli, che dopo due mandati non si può più presentare come sindaco, è comunque in lista. Insieme a lui ci sono: Rachele Amighetti, Bettoni Gianpietro, Bonadei Andrea, Capitanio Maria Grazia, Dentella Paolo, Figaroli Simona, Guadagni Silvia, Mazzucchelli Stefania, Pellegrinelli Laura, Raineri Michele e Schiavini Giancarlo.

Dall’altra parte ci sarà il 30enne Nicola Facchinetti, analista, promotore e broker sportivo, con la lista “Idea civica Costa Volpino” che punta a cambiare la situazione dopo il decennio “bonomelliano”.

I nomi della lista sono Massimo Azzalini, Marco Bellinello, Roberta Bertoni, Mirco Bettineschi, Francesca Bianchi, Michele Clerici, Luciana Deleidi, Elena Epilotti, Denise Malvicini, Giuditta Oprandi, Stefano Pasinelli, Andrea Vispa.