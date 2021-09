Insigne ha difeso Immobile dalle critiche ingiuste che, nelle ultime ore, lo stanno travolgendo. Ecco le parole del giocatore del Napoli

Anche Lorenzo Insigne si è schierato a difesa di Immobile. Il giocatore del Napoli, davanti alle telecamere di Rai Sport, ha risposto agli attacchi rivolti a Ciro. Ecco le sue parole:

«A Ciro posso dire solamente di stare tranquillo, non deve dimostrare niente a nessuno. Ha ottenuto il titolo di capocannoniere per tre stagione, ha conquistato la Scarpa d’Oro e non penso non sappia giocare a calcio. Però ciascuno ha le sue idee, arriverà il momento in cui si sbloccherà anche con la maglia Azzurra. Ha giocato due partite di campionato facendo quattro gol, non penso non sappia giocare o andare a segno. È leggermente bloccato, ma lo aiuteremo ad uscire da questo momento».

