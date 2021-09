Un’occasione in più per lo sport cittadino con la proposta di FITeT Marche, che sabato 4 settembre ha organizzato al campo rugby Nelson Mandela la tappa anconetana del Ping Pong Tour 2021, offrendo a oltre 100 partecipanti la possibilità di conoscere il tennistavolo o di cimentarsi in una serie di tornei dedicati a varie categorie.