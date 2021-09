Radunovic Cagliari, è tempo di riscatto dopo la brutta figura di San Siro: la gara con il Genoa si avvicina e il titolare potrebbe essere lui

Chi ben comincia è a metà dell’opera? Di certo per Boris Radunovic, così come per tutto il Cagliari, la partenza non è stata delle migliori: quattro reti subite in poco meno di un tempo, nella gara contro il Milan, non sono un buon biglietto da visita per nessuno. Ora, però, non c’è tempo di piangersi alle spalle ma occorre puntare già alla prossima sfida.

Domenica sarà il turno del Genoa, e il portiere serbo potrebbe essere ancora titolare considerata la condizione di Alessio Cragno. Un’occasione importante per riscattarsi e lasciarsi alle spalle l’incubo di San Siro, ripartendo con la marcia giusta.

