Oggi il Giudice Sportivo si pronuncerà sulla squalifica di Osimhen: il Napoli aspetta l’esito del ricorso per averlo contro la Juve

Oggi è il giorno decisivo in casa Napoli verso la gara contro la Juventus. Il Giudice Sportivo Mastandrea si pronuncerà sul ricorso per la squalifica di due giornata a Victor Osimhen dopo la manata in Napoli-Venezia.

Il Corriere dello Sport svela il contenuto del dossier: comprende cinque clip video dei fatti e una decina di frame dimostrativi dell’azione in rapida successione. Il Napoli si appellerà anche al caso Immobile-Vidal quando all’attaccante della Lazio venne data una sola giornata di squalifica per un fallo di reazione.

