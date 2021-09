Sarri sta pensando anche all’utilizzo del doppio centravanti nella sfida di domenica contro il Milan: Muriqi è pronto

Importante novità quella rilanciata dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola. In vista della sfida contro il Milan di domenica alle 18:00 a San Siro, Maurizio Sarri starebbe pensando anche ad impiegare le due punte, dall’inizio o a gara in corso.

In questo senso, va sottolineata la grande vena realizzativa di Muriqi (due goal in due partite col Kosovo e miglior marcatore della storia della sua Nazionale con 17 centri). L’attaccante, acquistato la scorsa estate per 20 milioni di euro e secondo acquisto più caro dell’era Lotito, sogna il riscatto dopo una prima stagione opaca da soli due goal (peraltro entrambi all’Atalanta). Il futuro passa da San Siro: dall’inizio o durante il match, Muriqi è pronto ad assecondare la tentazione di Sarri.

